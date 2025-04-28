Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı: "Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Daha fazla kan dökerek daha fazla çocuk öldürerek insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Daha düne kadar Filistin direnişine 'terörizm' diyenlerin, hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi, yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir"

"Ülkemiz genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. İhale, proje ve arsa sürecindekiler bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikaların yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımları atıyor, projeleri hayata geçiriyoruz. "

"NÜFUS ARTIŞ HIZI KRİTİK BİR KAVŞAĞA GELMİŞTİR"

"Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir, absürd argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. 1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükümet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz."

"Türkiye'yi parmakla gösterilen konuma taşıdığımız alanlardan biri de uydu teknolojileridir. 31 yıl önce TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay maceramız TÜRKSAT 6A ile farklı bir yere çıktı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

"Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz"

"UEFA Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açmış oldu. 2026 UEFA Avrupa Ligi, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalleri ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık süreçlerimizin çok daha kolay yürüteleceğine inanıyorum."

İSTANBUL'DAKİ DEPREM

"23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem hepimizi endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarıma bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir kardeşimiz olmadı. 13 ilçe belediyemizin yanısıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimiz de İstanbul halkının yanında oldu. Her türlü engelleme girişimine rağmen 1,2 milyon insanımıza bu süreçte temas ettik. Millet bahçelerimiz de deprem akşamı yaşadıkları şok sebebiyle evlerine girmekten çekinmekten vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Çevre Bakanlığımız vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara göre hasar tespit çalışmalarına süratle başladı."

"İSTANBUL'UN İHMAL KALDIRACAK LÜKSÜ YOK"

"Muhalefetin ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken Genel Başkan, miting yaptı. İstanbul'a dayanışma için değil yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine bant çekmek için geldi. İstanbul sizin siyasi ikbal hedeflerinize kurban edilecek bir şehir değildir. İstanbul'u depreme hazır hale getirmeliyiz. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım"

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

"Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz."