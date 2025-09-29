Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: "81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in 13'üncüsü 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Eserleri, fikirleri, projeleriyle Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımızın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST nesli tepki mirasını tıpkı miras olarak olgunluğa çevirecek, Alparslan, Fatih, Yavuz ve Kanuniler gibi inşallah tarih yazacak, tarihi değiştirecek."

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

"Kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz"

"ABD'DE VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

"ABD'de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. BM'de KKTC'yi tanıma çağrımızı tekrarladık. Ada'da iki devletli çözümüm olmazsa olmaz olduğunu vurguladık."

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DİMDİK DURUYORUZ"

"İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. Gazzeli kardeşlerimizin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü, rakamlarla, fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçirmeye çalıştık. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Genel Kurul'da Birleşik Krallık ve Fransa'nın da yer aldığı 10 ülke Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi üyesi de olan 2 ülkenin Filistin'i tanıması fevkalede önemlidir. Tanıma ilk adım olarak takdire şayandır. Bundan sonra yapılması gereken tanımanın hakkını vermektir. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz. Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Türkiye’nin mazlumların yanında olduğunu bilmeyen yoktur"

"86 MİLYONUN EMANETİNİ TAŞIYORUZ"

"Türkiye'nin bugün özgürlük ve adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost-düşman herkes çok iyi bilmektedir. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenmeyen bir tek ana muhalefettir. Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır. Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında tavrımız yıllardan beri değişmemiştir. 86 milyonun emanetini taşıyoruz, yükümüz de vazifemiz de çok ağır"

"100 MİLYAR DOLARLIK TİCARİ HEDEFİ ELE ALDIK"

"New York'taki temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı sayın Trump'ın davetine icabetle bir ziyaret gerçekleştirdik. Beyaz Saray'da sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı ve içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, enerji, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane ortamda ele aldık. Trump ile verimli görüşmemiz oldu. Trump ile belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticari hedefi ele aldık. Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir. Onlar başka şeyler bekliyorlardı, ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar. Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye, sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı."

"ÇOK STRATEJİK BİR ADIM"

"Bizim temel prensibimiz Türkiye’nin menfaatlerini her zeminde en güçlü şekilde savunmaktır. Milletimizin kısa, orta, uzun vadeli çıkarları neyi gerektiriyorsa biz 23 yıldır hep onu yaptık; yarın da aynısını yapacağız. Tek bir gayemiz vardır; o da Türkiye’nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk döneminde Avrupa’nın yaşadığı sıkıntılar, bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika'yı da önemli bir ortak olarak görüyoruz. Doğalgaz ve nükleer enerjiye dair imzalanan mutabakat bu yönde atılmış çok stratejik bir adım olmuştur. Sayın rump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum"

"UÇAK ALMAK MUHALEFETİN SANDIĞI GİBİ BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ"

"Ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Tabii rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. THY'nin 2025 hedefi 90 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır. Şirketimizin 100. yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefi 813 uçaktır. Gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi, gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçak siparişi buna yönelik hazırlıklardır. Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Aynı yaklaşım özel havacılık şirketlerimiz için de geçerlidir. Ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Gırtlaklara kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz bizi lütfen kendileriyle karıştırmasınlar. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi önüne gelene çamur atmak değil; şayet yüreği yetiyorsa genel merkezinin 13’üncü katına kadar ulaştığı söylenen rüşvet çamurunu temizlemektir."

"İLK KEZ KİRALIK KONUT UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ"

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız"

"Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz"