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Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor... Bir bakan için 'asla gitmez' vurgusu

Kabinede revizyon aylardır konuşulan bir konu. Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Tartışmalar devam ederken kabineyle ilgili yeni bir detay gündem oldu. Sistemin değişeceği bazı bakanlıkların bölüneceği ve bazı bakanlıkların kendi içinde birleşeceği belirtildi. Birçok ismin değişmesi beklenen kabinede bir bakan için 'asla gitmez' yorumu yapıldı. İşte kabineyle ilgili son kulis bilgileri...

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor... Bir bakan için 'asla gitmez' vurgusu
Ufuk Dağ

31 Mart seçimlerinde ikinci parti olan AK Parti'de kabinede değişim sinyalleri verilmiş ancak harekete geçilmemişti. Şubat ayı gibi tartışmalar tekrar alevlendi. En son yazın değişiklik olacağı üzerine yoğunlaşmıştı. Son kulis bilgilerine göre hem isimler hem de sistemler değişiyor. Bazı bakanlıklar ayrılacak bazı bakanlıklar ise kendi içinde birleşecek. Ancak gitmemesine kesin gözüyle bakılan bir tane bakan var.

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TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuyla ilgili açıklama yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bakanlıklarda revizyonun gündemde olduğunu belirtti.

"BAZI BAKANLIKLAR BÖLÜNECEK"

Atik "Kabine değişiminin yanında yönetim biçiminin ve sistemin revizyonu gündemde. Bazı bakanlıklar bölünmesi gündemde; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılacak. Bu 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek" ifadelerini kullandı.

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MÜSTEŞARLIK VE BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müsteşarlıkların yeniden getirilmesinin gündemde olduğunu vurgulayan Atik "Müsteşarlık sistemi getirildiğinde Bakan yardımcılıkları 1-2'ye düşürülecek. Bir bütün sistem değişikliğine gidilecek. Bu hafta içerisinde olması bekleniyor" açıklamasında bulundu.

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"ASLA GİTMEZ" DENİLEN BAKAN

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, kabinede değişiklik iddialarına dikkat çekerek "Erdoğan kabineyi değiştirecekse ya ağustos eylül gibi ya da 2026 Ocak ayı gibi yapar. Mehmet Şimşek asla gitmez" vurgusunu yaptı.

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cem küçük Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı erdoğan kabine
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