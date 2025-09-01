HABER

Kablosuz şarj zararlı mı, tehlikeli mi? Kablosuz şarj kullanımı

Akıllı telefon teknolojisi ile hayatımızı kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmeleri birbirine paralel olarak ilerliyor. Dijital dünyanın iki önemli ögesinin amaçları net; kullanıcılara daha fazla erişim ve konfor alanı sağlamak. Öte yandan aşılması gereken temel bir problem mevcut; enerji yönetimi...

Doğukan Bayrak

Akıllı telefonlar kullanıcılar için gelişimlerde bulunmaya devam ediyor. Yapay zeka desteğinin de entegre edilmesiyle yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün. Telefon teknolojisi iletişimden erişime, erişimden kişisel asistanlığa evrimleşmiş durumda. Bu değişim ve gelişim akıllı telefonlardaki dahili ve harici kaynaklarla sağlanıyor.

Akıllı telefonların en önemli kaynakları ise uygulamalar. Uygulamalar cihazların içinde bileşik olarak yer alabildiği gibi (medya düzenleyiciler, fotoğraf ve kamera fonksiyonları vb.) harici olarak üçüncü partiler tarafından da sunulabiliyor. Sağlık, eğitim, sosyal medya, finans ve kariyer gibi birçok uygulama kullanıcıların dijital dünya ile gündelik hayatları arasında köprü görevini üstleniyor.

Tabii ki bu entegrasyon ve inovasyonun da önemli bir gerekliliği de enerji sorunu ve şarj özellikleri. Akıllı telefon bataryaları lityum pil teknolojisi ile bir devrim yaşadı. Batarya kapasitelerini arttırmak enerji depolamak açısından önemli bir adım lakin, enerji aktarımı üzerine de yenilikler sürüyor. Bunlar arasında en önemli gelişmelerden birisi ise akıllı telefonlarda kablosuz şarj teknolojisidir. iPhone/Android kablosuz şarj kullanımı kullanıcılar açısından etkileri merak edilen bir durumdur.

Kablosuz şarj zararlı mı, tehlikeli mi?

Kablosuz şarjın pil sağlığı açısından etkileri

Kablosuz şarjların sağlık açısından doğrudan bir etkisi kanıtlanmış değildir. Henüz yeni bir teknoloji olduğu için gözlemlenebilir deney şartları sağlanamamıştır. Ancak kablosuz şarj kullanılırken manyetik indüksiyon kullanır. Bu da manyetik bir alan üretir ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ancak üretilen elektromanyetik alan miktarı çok düşüktür ve uluslararası güvenlik standartlarında insan sağlığına zarar verebilecek değerlerin altında seyreder. Yine de bir güvenlik önlemi olarak yakın mesafede uzun süre başında beklememeniz önerilir.

Kablosuz şarjın iPhone/Android cihaza etkileri

  • Kablosuz şarjın akıllı cihazlarında 3 temel etkisi olabilir. İlk olarak kablolu şarja göre daha fazla ısı üretebilir ve ısınma sorununa yol açabilir.
  • İkinci olarak şarj süresi açısından kablosuz şarjın şarj süresi daha uzundur. Bu durum da ısınma sorununa yol açabilir.
  • Üçüncü etki olarak ise gönderilen enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür ve verimlilik kaybı yaşanır. Yani kablosuz şarj genel olarak batarya sağlığını etkileyecek ısınma sorunlarına ve verimlilik kaybına yol açabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Kablosuz şarjın insan sağlığına etkisi teoride düşük olsa da değerlendirme veri kaydı olmadığından yapılamamaktadır. Pratikte, kablosuz şarjın zararlı mı yoksa zararsız mı olduğu konusunda henüz kesin bir sonuç elde edilememiştir.
  • Kablosuz şarj yaparken cihazınızı tam boş/tam dolu bırakmamanız tavsiye edilir. Önerilen oran ''%20 iken şarja tak /%80 iken şarjdan çıkart'' şeklindedir.
  • Kablosuz şarjda akıllı cihazlarınızda tasarruf moduna alabilirsiniz. Kablolu şarja göre daha fazla ısınmaya yol açabileceği için işlemci yükünü azaltmanız batarya sağlığı açısından yardımcı olacaktır.
