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Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verileri açıkladı!

16.03.2025 19:36
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61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye dönüş yapanların sayısını açıkladı.

Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verileri açıkladı!

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Ülkelerine dönen Suriyeli vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayından itibaren dönüş yapanların sayısını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır. Suriye'de düzen ve istikrarın tesis edilmesiyle birlikte, bu sayının artması öngörülmektedir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriyeli
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