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Kaçak atık skandalına rekor ceza! İzmir’de fabrikaların kaçak dökümü ağır fatura çıkardı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 15:42
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir İlçesindeki eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının Torbalı’da boş araziye dökülmesiyle ilgili incelemesi sonucu, 2 hafriyat nakliyat şirketine toplam 11 milyon 218 bin 356 lira idari ceza uyguladı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaçak atık skandalına rekor ceza! İzmir’de fabrikaların kaçak dökümü ağır fatura çıkardı

Gaziemir’deki Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. ünvanlı atıl durumdaki kurşun geri kazanım fabrikasından çıkarılan atıkların mevzuata aykırı bir şekilde açık alana döküldüğü ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

7 Mart’ta yapılan incelemede söz konusu araçların 5 Mart’ta işletmeden çıktığı, radyasyon kontrollerinin yapıldığı, araçtaki radyasyonun sınır değerler altında olduğu ve radyasyon yönünden herhangi bir tehlike arz etmediği belirlendi. Ancak işletmeden lisanslı tesise gönderilmek üzere çıkış yapan atıkların taşıyıcı hafriyat firmaları tarafından Torbalı’daki Yoğurtçular Mahallesindeki açık alana kaçak olarak döküldüğü tespit edildi.

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7 MART’TA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bakanlık ekiplerinin 7 Mart’ta döküm noktasında yaptığı incelemede ise "Nerman Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile "İzmirim Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat Hurda İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2 kamyonla aynı noktaya mevzuata aykırı olarak hafriyat toprağı döktüğü belirlendi.

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CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi uyarınca "hafriyat toprağının mevzuata aykırı olarak dökülmesi" gerekçesiyle ilgili her bir firmaya 5 milyon 609 bin 178’er TL olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin 356 TL idari ceza uygulandı. 2 firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bölgedeki atıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından aynı gün toplatılarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Lisansı" bulunan işletmeye gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İzmir Gaziemir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mart
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