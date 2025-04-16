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Kaçak balık avladı 221 bin lira ceza yedi

Şanlıurfa’da iç sularda balık avlama yasağına uymayan şahsa 221 bin 540 TL para cezası kesildi.

Kaçak balık avladı 221 bin lira ceza yedi
Mustafa Fidan

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Kaçak Balık Avcılığını Önlemek" için denetimler gerçekleştirildi. Hilvan ilçesine bağlı kırsal Faik Mahallesi bölgesindeki Fırat Nehri kıyılarında önleyici kolluk devriyesi esnasında kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı tespit edilen F.A. isimli şüpheli şahsın aracında arama yapıldı.

YASAK OLAN MİSİNA AĞ İLE AVLANDI

Yapılan aramada 250 kilogram turna ve sazan cinsi balık, 1 adet şişme bot, 2 adet bot küreği, 3 adet 200 metre uzunluğunda balık ağı, 1 adet akü ile 1 adet branda ele geçirildi. 1380 sayılı su ürünleri kanununun 23/b ve 19 maddesi gereğince kullanımı yasak olan misina ağ ile av yaptığı tespit edilen F.A. isimli şahsa 221 bin 540 TL idari para cezası uygulanırken ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

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İÇ SULARDA 1 NİSAN İLE 1 TEMMUZ ARASI AVLANMAK YASAK

Yetkililer, 1380 sayılı su ürünleri kanunu çerçevesinde iç sularda 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında her türlü balık avcılığının yasak olduğu hatırlatılırken diğer zamanlarda ticari amaçlı balık avcılığı yapabilmek için ise su ürünleri ruhsat tezkeresi almanın zorunlu olduğu belirtildi. Ticari amaç gütmeksizin sportif amaçlı kıyıdan olta balıkçılığı yapmak için ise bağlı bulunulan il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurularak sportif amatör balıkçılık belgesi alınması gerektiği ifade edildi.

(İHA)

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Ceza Şanlıurfa balık avı yasak
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