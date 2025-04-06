Kaçak katile polisten oyun! Her satırı film senaryosu gibi... "Ferhunde Hanım gelemedi, biz geldik"

18 Şubat 2009'da Zeytinburnu'nda bir kişi silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayet uzmanı Hasan Özel ve ekibi Bakırköy’den hızla olay yeri olan Zeytinburnu’na geçti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde A.U.'nun silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Kapalıçarşı'da çay ocağı işlettiği bilgisine ulaştı.

A.U.'nun planlı bir şekilde öldürüldüğünü düşünen ekipler cinayetin neden işlendiğine dair araştırma yapmaya başladı. Kamera kayıtları incelendi ve A.U.'nun yakınlarıyla görüşüldü. Yapılan görüşmelerde maktulün 1998 yılından yani 11 yıl önce bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan bir kan davası olduğu öğrenildi. Bu kan davasında şu ana kadar 4 kişi öldürülmüş 7 kişi yaralanmıştı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN OTOMOBİL TESPİT EDİLDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre deneyimli dedektif Hasan Özel ve ekibi, geçmişte yaşanan tüm silahlı saldırıları tek tek mercek altına almaya başladı. Bu sırada o dönem güvenlik kamera görüntüleri yeni yaygınlaşmaya başlamıştı. Her yerde yoktu ama tek tük işyerlerinde bulunuyordu. Olay sonrası çevrede güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı. Elde edilen görüntülerde, olaydan sonra hızla ayrılan bir otomobil tespit edildi. Ancak plakası görülmüyordu. Elde sadece aracın marka modeli vardı. Görüntü siyah beyaz olduğu için aracın rengi de belirlenmemişti.

KARŞI TARAFTAN KİMSE İSTANBUL'DA YOKTU

Kan davası olma ihtimaline karşılık, maktulün kan davalısı olduğu aile incelendiğinde, o aileden kimsenin İstanbul’da olduğuna dair bir bilgi elde edilemedi. Karşı taraftan kimsenin gelip cinayeti işlediğine dair bir ipucu elde edilemedi.

KATİL ÇİFTE SİLAH KULLANDI

Telefon kayıtlarında da karşı taraftan kimsenin olay bölgesinde olduğuna dair veri alınamadı. Bir yandan istihbarat çalışması bir yandan görüntüdeki aracın tespit edilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyordu. Plakası ve rengi alınamayan araç modeli incelemeye alındı. İstanbul’da aylar süren çalışmada aynı modelden 4 bin 500 araç incelemeden geçirildi. Bu arada maktul bir kişi tarafından kullanılan iki silahla öldürüldüğü saptandı. Yani katil çifte silahla ateş açmıştı.

FİLMLERİ ARATMAYACAK BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Hasan Özel ve ekibi, kamera görüntülerinin ileriye dönük incelemelerinde önemli bir şey bulamadı. Cinayet saldırısı planlıydı. Bunun içinde saldırganların maktulü mutlaka geçmişte takip etmeleri gerekiyordu. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda, maktulün 15 gün boyunca şüpheli kişiler tarafından takip edildiği belirlendi. Ve polis bu çalışmada önemli detaya ulaştı. Aracın plakasına ulaşan cinayet masası, bundan sonra Hollywood filmlerini aratmayacak bir çalışma içine gireceklerini bilmiyorlardı.

ARACI YABANCI UYRUKLU KİŞİLER KİRALAMIŞTI

İncelenen plakadan araca ulaşıldı. Araç olay döneminde yabancı uyruklu kişiler tarafından 15 gün kiralanmıştı. Aracı kiralayan ise Çeçen uyruklu biriydi.

HUSUMETLİ AİLE İLE GÖRÜŞMÜŞLER

Çeçen uyruklu kişi ve arkadaşlarının kimlikleri tespit edildi. Ancak nerede kaldıkları bilinmiyordu. Yurt dışına da çıkmamışlardı. Araştırmaya alınan bu kişilerin bağlantıları ilginç kişilere uzandı. Şüpheliler cinayet sonrası maktulün husumetli olduğu İstanbul dışında bulunan kişilerin memleketine giderek görüştükleri tespit edildi. Maktul kan davası cinayetine kurban gitmişti. Husumetli kişiler cinayeti kendileri değil tetikçi olarak Çeçenleri tutmuştu. Düşünülen olay buydu.

2 YILLIK ÇALIŞMADAN SONRA ÖNEMLİ İZ

Katil zanlısı oldukları öğrenilen Çeçenlerin adreslerini tespit edilmesi için yoğun çalışma başlatıldı. Silahı kullanan ismi inceleyen polis şüphelinin adresini tespit edilecek izi internet üzerinden buldu. Tetikçi üye olduğu bir internet sitesinde sık sık okey oynadığı görüldü.

POLİS “FERHUNDE’ KILIĞINA GİRDİ

Zanlıya ulaşmak için internet üzerinden "Siber takip" başlatıldı. "Ferhunde" kadın adıyla oyun sitesine üye olan polis, internet üzerinde katil zanlısına ulaşarak "Okey" oynamaya başladı. Şüphe çekmemek için günlerce süren bu oyun sonrası polis ‘Ferhunde’ ismiyle katil zanlısıyla sohbet ederek samimileşti.

ANKARADA RANDEVULAŞILDI

Gayrettepe’nin siber polisi internet üzerinden sohbet ettiği Çeçen tetikçiyi günler sonra tuzağına düşürmeyi başardı. Çünkü bu sohbetler sonrası katil zanlısı, ‘Ferhunde’ sandığı polise buluşma teklifinde bulundu. Dikkat çekmemek için polis nazlanarak kabul etti. Ve buluşma için Ankara’da randevu verildi.

“FERHUNDE”NİN İŞİ ÇIKTI BİZ GELDİK”

Katli zanlısı Ankara’da verdiği randevu yerinde heyecanla Ferhunde’yi beklemeye başladı. Bu süreçte Hasan Özel ve ekibi hızla Ankara’ya gitti. Ankara polisine de operasyon için bilgi verildi. Ferhunde’yi bekleyen katil zanlısının omuzuna arkadan dokunan polis ‘Ferhunde’nin işi çıktı biz geldik. İstanbul cinayet masası” diyerek katil zanlısını etkisiz hale getirerek yere yatırdı. Şoke olan katil zanlısının elleri hemen kelepçelendi.

2 YILLIK TAKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Filmleri aratmayan bir çalışmayla çözülen bu cinayette katil zanlısı ile ona yardım ettikleri belirlenen kişiler ve olayın azmettirici olduğu iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Polis soruşturması sırasında 5’i Çeçen olmak üzere toplam 10 kişilik kiralık katil çetesinin 100 bin lira karşılığında tutulduğu ortaya çıktı. Zanlıların olaydan önce paranın yarısını teslim aldıkları cinayeti işledikten sonra da paranın geri kalanını almak için İstanbul dışına çıkıp aile ile görüştükleri tespit edildi.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Filmleri aratmayan müthiş bir çalışmayla bu olayı çözen cinayet uzmanı dedektif Hasan Özel, cinayet masasında yıllarca çalıştı. Birçok önemli cinayet vakası çözen Özel, 2020’de emekli oldu. 4 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.