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Kaçarak çamura saplanan kurbanlık koyunları itfaiye kurtarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçarak çamura saplanan ve mahsur kalan 2 kurbanlık koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaçarak çamura saplanan kurbanlık koyunları itfaiye kurtarıldı

Olay, Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, Kurban Bayramı'nda kesmek için satın aldığı 2 koyunu evinin önünde beslemeye başladı. Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki tarlaya kaçan 2 koyun, çamurla kaplı dereye düştü. Çamura saplanıp mahsur kalan koyunları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla çamura saplanan koyunlar kurtardı. İtfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan iki koyun sahibine teslim edildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Reyhanlı
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