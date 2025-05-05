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Kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu

Peru'nun kuzeyinde bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu.

Kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu

Peru'nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu.

Yerel basında yer alan habere göre, Pataz eyaletine bağlı La Libertad bölgesinde bulunan cesetlerin, elleri bağlı ve başlarına sıkılan tek kurşunla öldürüldükleri tespit edildi.

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marino, yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddet ve nefretle kınayarak, sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

Madencilerin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada ise Peru hükümetine güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yasa dışı madencilikle bağlantılı suçlular tarafından acımasızca öldürülen 13 kişinin aileleriyle dayanışma içindeyiz. Böylesine korkunç bir kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Peru Ulusal Polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Peru hükümeti, yasa dışı suç örgütleriyle mücadele kapsamında geçen yıl Pataz eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almasına rağmen yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.

(AA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Madenci Peru ceset
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