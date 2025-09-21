HABER

Kaçkar Dağları’nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları’ndaki Koçdüzü Yaylası’nda Eylü ayı ortasında etkili olan yoğun kar yağışı, bölgeyi adeta kışa hazırladı. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaşırken, yaylada bulunan vatandaşlar şaşkınlık ve hayranlıkla manzarayı izledi.

Meteoroloji verilerine göre, son yılların en erken ve en yoğun Eylül ayı kar yağışlarından biri yaşandı. Kaçkar Dağları’nın yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, bugün öğle saatlerine kadar aralıksız sürdü. Koçdüzü Yaylası’nın beyaza bürünmesi hem yaylacılar hem de doğa tutkunları için eşsiz bir görüntü oluşturdu.

"SANKİ ARALIK AYINDAYMIŞIZ GİBİ YOĞUN BİR KAR YAĞIŞI OLDU"

Yaylada bulunan ünlü tulum sanatçısı Hakkı Serin, kar yağışının ardından yaptığı açıklamada "Biz normalde bu kadar erken böyle bir manzara beklemiyorduk. Sanki Aralık ayındaymışız gibi yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı kısa sürede 50 santimetreye ulaştı" ifadelerini kullandı.

YAYLACILAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Kar yağışı bölgede hayvancılık yapan yaylacıları da etkiledi. Henüz göç hazırlıklarını tamamlamayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını yayladan aşağıya indirmekte zorlandı. Çamlıhemşin ilçe merkezinden gelen ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan bölgede hava 4 günün ardından öğle saatlerinde açarken güneş kendini gösterdi.

(İHA)

