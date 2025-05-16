HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaçmak için aile süsü vermeye çalıştı, peruk taktı... Ama kurtulmaya yetmedi

İstanbul'dan Sakarya'ya sahte kimlik, pasaport ve perukla gelen, yanındaki iki kişiyle de "aile süsü" vermeye çalışan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kaçmak için aile süsü vermeye çalıştı, peruk taktı... Ama kurtulmaya yetmedi

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (55) isimli şahsın, yakalanmamak için sahte kimlik ve pasaport temin ettiği, başına peruk taktığı ve aile süsü vermek amacıyla iki kişiyle birlikte silahlı şekilde İstanbul'dan Sakarya'ya geleceği bilgisine ulaşıldı.
asm

SAHTE KİMLİK, PASAPORT VE PERUK

Söz konusu şahıs E.Ş., yanında bulunan O.B. (29) ve S.Ş. (49) ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 46 gram afyon sakızı maddesi, üzerinde E.Ş. isimli şüphelinin fotoğrafının olduğu A.A. (İran) adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaport, peruk, ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve, 44 bin 445 TL uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.
fb

İKİ FARKLI OLAYIN DA ŞÜPHELİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, E.Ş'nin 13 Mayıs 2024 ve 9 Mart 2025 tarihlerinde İstanbul'dan organize ettiği iki farklı uyuşturucu sevkiyatında toplam 869 gram metamfetaminin Sakarya'ya gönderildiği olayların da şüphelisi olduğu tespit edildi. Bu iki olayla ilgili daha önce 3 şahsın tutuklandığı belirtildi.

(İHA)

16 Mayıs 2025
16 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 hektar alan zarar gördü5 hektar alan zarar gördü
Bakan Bayraktar, Karadeniz'de sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdiBakan Bayraktar, Karadeniz'de sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sakarya uyuşturucu peruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu

Milyonları ilgilendiriyor! Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu

Kan donduran cinayet: Buzdolabındaki poşetlerden erkek cesedi çıktı!

Kan donduran cinayet: Buzdolabındaki poşetlerden erkek cesedi çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.