Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. Bağdat Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yoğun duman tüm binayı sararken ekiplerin çalışması sürüyor.

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan iki bloklu 5 katlı binada çıktı. Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kadıköy de 5 katlı binada yangın! Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kadıköy de 5 katlı binada yangın! Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı 2

Kadıköy de 5 katlı binada yangın! Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı 3

Kaynak: DHA

