Kadıköy'de acımasızca katledilmişti! Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakkında istenen ceza belli oldu

Kadıköy'de 14 Ocak günü arkadaşlarıyla bit pazarına giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, burada iki çocuk tarafından "Çok yakışıklısın" denilerek bıçaklı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Özel İtalyan Lisesi’nde eğitim gören Minguzzi, olaydan kısa bir süre sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

24 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

15 yaşındaki Minguzzi’yi bıçaklayarak ölümüne yol açan iki şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B'nin "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.