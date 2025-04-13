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Kadıköy'de iş yeri kurşunlayıp videoya çekmişler

Kadıköy’de haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan 2’si yaşı küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla çekim yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de iş yeri kurşunlayıp videoya çekmişler

Olay, Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem caddesinde bulunan bir işyerinde 7 Nisan Pazartesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak olay yerine gelen maskeli 2 şüpheli bir süre bekledikten sonra tabancayla iş yerine ateş açtı. Şüpheliler 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.Y.(16), B.Y.(17), F.İ.(19), E.S.(18) ve M.A.(18) polis tarafından gözaltına alındı.Şüphelilerden yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede saldırı anının görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırı sırasında çekim yapan şüphelinin, saldırganı 'Git git git' diye bağırarak yönlendirdiği anlar görülüyor. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy haraç
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