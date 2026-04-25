Kadıköy'deki gece kulüplerine operasyon! Uyuşturucu ağı deşifre edildi

Kadıköy'de eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti deşifre edildi. 12 ayrı mekana operasyon düzenlenirken, 107 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Devrim Karadağ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kadıköy’deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğü tespit edildi.

EĞLENCE MEKANLARI, UYUŞTURUCU DAĞITIM MERKEZİNE DÖNMÜŞ

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu madde temin edildiği belirlenirken, bu mekanların zehir ticareti için adeta birer dağıtım üssü olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

TEKEL, KUAFÖR, BİJÜTERİ...

Söz konusu hedef işletmeler arasında alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmelerinin de bulunduğu, bu mekanlardaki müşteri yoğunluğunun ise zehir tacirleri tarafından bilinçli şekilde maske olarak değerlendirildiği iddia edildi.

Soruşturmada yer alan iddialara göre; sokak torbacılarının da bu düzenin bir parçası haline geldiği, işletmelerin içi ve çevresinin, uyuşturucu ticaretinin aktif olarak sürdürüldüğü alanlara dönüştürüldüğü belirlendi.

Adli kaynaklar, işletme sahipleri, sorumlu müdürler ve çalışanların da dahil olduğu geniş bir organizasyon yapısının bulunduğunu belirlerken, bu mekanlardaki kalabalık ve hareketliliğin, yapılan yasa dışı faaliyetleri gizlemek için ustaca kullanıldığı tespit edildi.

8 GECE KULÜBÜ, 4 FARKLI İŞLETME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapılan tespitler doğrultusunda 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 mekana yönelik operasyon kararı aldı.

107 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda işletme sahipleri, çalışanlar ve çevrede uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen kişiler dahil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

