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Kadın doğum kliniğini ticarethaneye dönüştürmüşlerdi... İki doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Ataşehir'deki özel bir klinikte skandal iddia. Paraya ihtiyacı olan kadınlara hormon ilaçları verilerek yumurta toplatıldığı ve yurt dışına gönderilerek satıldığı öne sürüldü. Felç ve erken menopoz riski taşıyan ilaçlarla ilgili CİMER şikâyeti sonrası savcılık ve Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. İki doktorun ifadesi ortaya çıktı.

Kadın doğum kliniğini ticarethaneye dönüştürmüşlerdi... İki doktorun ifadesi ortaya çıktı!
Çiğdem Sevinç

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kadın doğum kliniğiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Klinik hakkında yapılan CİMER başvurusu sonrasında başlatılan soruşturmada, maddi sıkıntı yaşayan kadınların tespit edilerek, hormon ve yumurta artırıcı ilaçlarla tedaviye alındığı ve bu kadınların yumurtalarının yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine gönderildiği öne sürüldü.

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İLAÇLAR KURYE İLE GÖNDERİLDİ

İddialara göre, kliniğe başvuran kadınlara “yumurta toplatma” ya da “genel kontrol” adı altında hormon ilaçları reçete edildi. Bu ilaçların, kadınlara kurye yoluyla ulaştırıldığı ve yaklaşık iki hafta boyunca kullanmalarının istendiği belirtildi. İlaçların etkisiyle yumurta rezervleri artırılan kadınlar, sonrasında yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine yönlendirildi. Burada yumurtalarının 20 ila 40 bin TL arasında değişen ücretlerle satıldığı iddia edildi.

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GENETİK ANKET YAPTILAR

CİMER’e yapılan şikayette, işlem öncesinde kadınlara kan tahlili, smear testi, saç-göz rengi gibi genetik özelliklerini içeren anketler doldurtulduğu; doğacak çocuklar üzerinde herhangi bir miras hakkı iddiasında bulunmamaları için imza alındığı da öne sürüldü.

FELÇ VE ERKEN MENOPOZ RİSKİ VAR

Kadınlara verilen ilaçların “zararsız” olduğu söylenmesine rağmen, prospektüslerinde felç ve erken menopoz gibi ciddi yan etkilerin bulunduğu kaydedildi. İddialara göre, 20-30 yaş aralığındaki kadınlar, uygulamanın "ülkemizde yasal" olduğu gerekçesiyle kandırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaların ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de kliniğe denetim için gitti.

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DOKTORLAR: "İDDİALARLA ALAKAMIZ YOK"

Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi.

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" diye konuştu.

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PARA CEZASI VE SAYFA KAPATMA KARARI ALINDI

Denetim sonucunda, iddialara konu ilaçların birkaç hastaya reçete edildiği belirlendi. Hekim savunmaları yeterli bulunmadı ve konu İl Sağlık Müdürlüğü’nün inceleme birimine devredildi. Ayrıca kliniğin sosyal medya hesabı da denetlendi; uzmanlık dışı tanıtım ve reklam yasağına aykırı hareket edilmesi nedeniyle 10 bin 572 TL idari para cezası kesildi. Klinik hesabına erişim engeli getirildi.

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(DHA)

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CİMER yumurta Ebe(kadın doğum) Ataşehir bebek ilaç
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