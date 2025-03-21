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Kadın erkek seçmiyor: En sık görülen tehlikeli kanser türüne dikkat! İşte en önemli belirti...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
21.03.2025 15:22
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Dünyada en yaygın görülen ölümcül hastalıklardan biri olan kanser hakkında uzmanlar tarafından sık sık uyarılar yapılıyor. Mart ayı Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında konuşan Prof. Dr. Ali Ezer de en sık görülen kanser türlerinden biri olan kolon kanseri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Kadın erkek seçmiyor: En sık görülen tehlikeli kanser türüne dikkat! İşte en önemli belirti...

Kolon kanserlerinde 50 yaş ve üzerindeki bireylerin daha fazla risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Ali Ezer, "En önemli belirti dışkıda kan görülmesi olarak öne çıkıyor. Hastalık erken evrede belirti vermeden ilerleyebilir" dedi.

Kolon kanserinin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ezer, bu hastalığın erken teşhis edilmesi halinde tamamen önlenebilir olduğunun altını çizdi.

EN SIK GÖRÜLEN ÜÇÜNCÜ KANSER TÜRÜ

bağırsak kolon

Sindirim sisteminin son organı olan kalın bağırsağın temel görevinin sindirilmiş gıdaların depolanması ve sıvı emilimi olduğunu belirten Prof. Dr. Ezer, kolon kanserinin hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu ifade etti. Ezer, bu kanserin başlıca risk faktörleri arasında lif içeriği fakir gıdalar ile beslenme, aşırı kırmızı et tüketimi, yüksek ısıda pişirilmiş etler, sedanter yaşam, obezite, sigara ve alkol kullanımı yer aldığını kaydetti. Genetik faktörlerin de hastalığın oluşumunda etkili olduğunu belirten Ezer, özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerin daha fazla risk taşıdığını söyledi.

KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

kolon bağırsak

Kolon kanserinin en yaygın belirtileri arasında dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, karın şişkinliği, karın ağrıları, kilo kaybı ve halsizlik bulunduğunu aktaran Ezer, "Ancak en önemli belirti dışkıda kan görülmesi olarak öne çıkıyor. Hastalık erken evrede belirti vermeden ilerleyebilir. Erken teşhisin hayat kurtarır. Türkiye genelindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) aracılığıyla ücretsiz olarak yapılan dışkıda gizli kan arama testi ile hastalık erken teşhis edilebilir" diye konuştu.

TEDAVİ SÜRECİ VE KORUNMA YOLLARI

tuvalet kabız hazımsızlık

Prof. Dr. Ezer, kolon kanserinin erken evrede teşhis edilmesi halinde kolonoskopi ile poliplerin kansere dönüşmeden çıkarılabildiğini bu sayede hastalığın önlenebildiğine değinerek, "Hastalığın ilerlemiş evrelerinde ise cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Son yıllarda robotik ve laparoskopik cerrahinin yaygınlaşması hastaların daha konforlu bir şekilde tedavi edilmesine imkan tanımaktadır. Kolon kanserinden korunmanın en etkili yolları sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzıdır. Aşırı kilodan kaçınılması, sigara ve alkolden uzak durulması, işlenmiş gıdaların tüketilmemesi ve düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması önemlidir" şeklinde konuştu.

bağırsak sağlığı

Kolon kanseri tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çeken Ezer, üçüncü ve dördüncü evre kolon kanseri vakalarında tümör konseylerinin büyük rol oynadığını da anlattı. Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve ilgili branşlardan uzmanların bir araya gelerek hastalar için en uygun tedavi planını oluşturduğunun altını çizen Ezer, kişiye özel genetik incelemeler ışığında daha özgün tedavi yöntemlerinin uygulanabildiğini söyleyerek bu süreçte cerrahi tedavinin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi gibi destekleyici tedavilerin de multidisipliner bir bakış açısıyla planlandığını belirtti.

"HALKIMIZ TARAMA PROGRAMLARINA KATILMALI"

kabızlık

Kolon kanserinin erken teşhis edilebilmesi için toplumun tarama programlarına aktif olarak katılması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ezer, "50 yaş ve üzerindeki bireylerin iki yılda bir dışkıda gizli kan testi yaptırmaları gerekir. Erken teşhis edilen kolon kanseri tamamen tedavi edilebilir. Halkımız, sağlık taramalarını ihmal etmemeli ve gerekli kontrollerini yaptırmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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