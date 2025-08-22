Kadın sürücüye kabus yaşattı! Trafikte maganda dehşeti: "Önüme kırdı ve yol boyu takip etti"

Trafik magandası aracından inip terör estirdi, infial uyandıran anlar araçtaki kadın sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINI YUMRUKLAYIP TEKMELEDİ

İstanbul'da meydana gelen olayda trafikte bir şahsın kendi aracından inip başka aracın içindeki kadın sürücünün yanına gittiği, camı defalarca yumrukladığı görüldü. Şahsın kadına küfürler savurduğu da duyuldu.

Daha sonra kaputun üstüne çıkan şahıs araca tekmeler de savurdu.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

Aracın içindeki kadın o anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

"BÜTÜN ARABAYI MAHVETTİ, YOL BOYU TAKİP ETTİ"

Sürücü kadın "Bak baba. Önüme kırdı ve beni yol boyu takip etti. Bütün camı kırdı, görüyorsunuz. Bütün arabayı mahvetti. Aynasını kırmışım, kendini bana çarptı" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.