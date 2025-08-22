HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadın sürücüye kabus yaşattı! Trafikte maganda dehşeti: "Önüme kırdı ve yol boyu takip etti"

İçerik devam ediyor
Rosetta

İstanbul'da bir maganda trafikte kadın sürücüye hayatının kabusunu yaşattı. Kendi aracından inip kadın sürücünün camına vurup kadına bağıran şahsın yaşattığı dehşet kameraya anbean yansıdı.

Trafik magandası aracından inip terör estirdi, infial uyandıran anlar araçtaki kadın sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINI YUMRUKLAYIP TEKMELEDİ

İstanbul'da meydana gelen olayda trafikte bir şahsın kendi aracından inip başka aracın içindeki kadın sürücünün yanına gittiği, camı defalarca yumrukladığı görüldü. Şahsın kadına küfürler savurduğu da duyuldu.

Kadın sürücüye kabus yaşattı! Trafikte maganda dehşeti: "Önüme kırdı ve yol boyu takip etti" 1

Daha sonra kaputun üstüne çıkan şahıs araca tekmeler de savurdu.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

Aracın içindeki kadın o anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Kadın sürücüye kabus yaşattı! Trafikte maganda dehşeti: "Önüme kırdı ve yol boyu takip etti" 2

"BÜTÜN ARABAYI MAHVETTİ, YOL BOYU TAKİP ETTİ"

Sürücü kadın "Bak baba. Önüme kırdı ve beni yol boyu takip etti. Bütün camı kırdı, görüyorsunuz. Bütün arabayı mahvetti. Aynasını kırmışım, kendini bana çarptı" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ekipleri çevreyi korumak için seferber olduJandarma ekipleri çevreyi korumak için seferber oldu
Bodrum’da otluk ve zeytinlik alanda yangınBodrum’da otluk ve zeytinlik alanda yangın

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik maganda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Semra Ilık Çavuşoğlu'nun danışmanıyla ortak çıktı

Semra Ilık Çavuşoğlu'nun danışmanıyla ortak çıktı

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.