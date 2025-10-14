HABER

Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul'da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada

İstanbul'da sokak ortasında infial uyandıran bir olay yaşandı. Fatih'te bir şahıs, kendisine vuran kadını yerde sürükleyip fena şekilde darbetti. Skandal anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepki çeken olay Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta yaşandı. Bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı.

Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada 1

KADIIN YERDE SÜRÜKLEDİKÇE SÜRÜKLEDİ

Öfkeli adam, kadını darbetti ve yerde sürükledi. Kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Adam, kadını bir süre daha sürüklemeye devam etti. Sonrasında, ona kendine gelmesi için yardım etmeye çalıştı. Kadın bir süre sonra ayağa kalktı. İkili, olay yerinden uzaklaştı.

Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada 2

OLAY YERİNDEN GEÇENLER MÜDAHALE ETMEDİ

Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, başka bir kadın ve erkeğin olaya müdahale etmediği görüldü. Çevredeki insanlar, durumu fark etmelerine rağmen uzaklaştılar.

Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada 3

Kadına yönelik şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada 4

Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada 5

