Kadını yerde sürükledikçe sürükledi! İstanbul'da sokak ortasında infial uyandıran anlar: Korkunç şiddet saniye saniye kamerada

Tepki çeken olay Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta yaşandı. Bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı.

KADIIN YERDE SÜRÜKLEDİKÇE SÜRÜKLEDİ

Öfkeli adam, kadını darbetti ve yerde sürükledi. Kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Adam, kadını bir süre daha sürüklemeye devam etti. Sonrasında, ona kendine gelmesi için yardım etmeye çalıştı. Kadın bir süre sonra ayağa kalktı. İkili, olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDEN GEÇENLER MÜDAHALE ETMEDİ

Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, başka bir kadın ve erkeğin olaya müdahale etmediği görüldü. Çevredeki insanlar, durumu fark etmelerine rağmen uzaklaştılar.

Kadına yönelik şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır