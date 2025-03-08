HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadınların sessiz çığlığında sadece isimler değişiyor: Hukuk ve toplum sınıfta kaldı! Münevver, Özgecan, Şule, Emine, Başak, Ceren…

Kadınların sessiz çığlığında sadece isimler değişiyor: Hukuk ve toplum sınıfta kaldı! Münevver, Özgecan, Şule, Emine, Başak, Ceren…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.03.2025 08:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın cinayetleri, isimler değişse de devam eden bir trajediye dönüşüyor. 2024 yılında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre, 394 kadın öldürüldü. Bu yıl başından itibaren ise en az 49 kadın cinayeti işlendi. Öne çıkan veriler, kadınların çoğunun tanıdıkları kişiler tarafından öldürüldüğünü gösteriyor. Hukukçular, ceza indirimleri ve infaz sürelerindeki eksikliklere dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde…

Kadınların sessiz çığlığında sadece isimler değişiyor: Hukuk ve toplum sınıfta kaldı! Münevver, Özgecan, Şule, Emine, Başak, Ceren…

Münevver, Özgecan, Şule, Emine, Başak, Ceren… Bu isimler, birer insanlık dramının, toplumsal bir çürümüşlüğün simgeleri. Kimini en yakınları öldürdü, kimini de bir yabancı. Ancak ne olursa olsun, geriye kalan bir acı ve kayıp. Son üç yılda 1.043 kadın öldürüldü, yani neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlendi.

thumbs_b_c_027556e1c5e9b868e67049348ea3521e

Nurtaç Canan, 5 yıl önce eşinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin saldırısından sonra öleceğini düşünerek, son bir mesaj bırakmak için kanıyla yere "Anne, baba hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı.

Ragıp Canan, tutuklandı ve 39 yıl hapisle yargılandı. Ancak yalnızca 8 yıl hapis cezası aldı ve bu cezadan sadece 3 yılını yatıp tahliye edildi. En büyük endişesi ise tahliye sonrası başlayan tehditlerin, hakaretlerin ve cezasızlık ortamının devam etmesiydi. Ragıp Canan, takılan elektronik kelepçeyi birkaç kez kırarak, sürekli olarak Nurtaç Canan’ı tehdit etmeye devam etti.

20240906aw282318-0

KADIN CİNAYETLERİNİN ARKASINDA YATAN GERÇEKLER

Nurtaç Canan’ın durumu, kadın cinayetleri ve şiddetinin hukuki boyutunu ele alırken, aynı zamanda bu tür vakaların tekrar yaşanmaması için hukuk sisteminde yapılması gereken reformları da ortaya koyuyor. Cezaların yetersizliği ve ceza infaz sistemindeki aksaklıklar, şiddet mağdurlarının korunmasında ciddi engeller oluşturuyor. Maalesef, kadınlar cinayetler veya şiddet olayları sonrası yalnızca fiziksel değil, hukukî ve toplumsal olarak da maruz kaldıkları şiddeti yaşamaya devam ediyorlar.

thumbs_b_c_b611334a12e59731861976ff1f1f847b

Kadın cinayetlerinin ardındaki toplumsal ve hukuki sorunlar derinleşiyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Gülsüm Kav, "Ne yazık ki 2024 yılı raporumuzda son yılların en yüksek kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü sadece cinayet değil sonradan cinayet olduğu anlaşılan, cinayet olduğu kanıtlanan biliyorsunuz kayıplarımız var. 6284 seferberliği başlatmış bir kadın örgütü olarak kanunun tam uygulanmasını ve çok sayıda koruma tedbiri var bunların tam olarak yerine getirilmesini istiyoruz, bekliyoruz bunun için mücadele ediyoruz” dedi.

7 MİLYON KADIN KADES İNDİRDİ

Kadınların öldürülmesi sadece bir rakam değil, her bir kayıp, ciddi bir toplumsal sorunun yansıması. Uzmanlar, KADES gibi uygulamaların yaygınlaşmasına rağmen, koruma tedbirlerinin yeterince etkin uygulanmadığına işaret ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) 7 milyon kadın tarafından indirildi.

images

“EĞİTİM SEVİYESİNİN DÜŞMESİ”

Avukat Kardelen Yarlı, "Hem dünyada hem Türkiye'de artan cezasızlık algısı, infaz kanunlarındaki sıkıntılar, ceza sistemimizdeki sıkıntılar, eğitim seviyesinin giderek düşmesi, aile içi cinsel istismar gibi bütün bu durumlar kadına yönelik şiddeti artırıyor. Cinsiyetçi söylemler ise kadın düşmanlığına hem dünyada hem de Türkiye'de ne yazık ki körüklüyor. Bu yüzden de erkekler ya da failler demek daha doğru. Kendilerine tanıdıkları ya da tanımadıkları bir kadın üzerinde her şeyi yapabileceklerini hak olarak görüyorlar” dedi.

thumbs_b2_28bb95b4fc317473b3487018d8fa41f9

KADINA YÖNELİK ŞİDDET DÜNYA GENELİNDE ARTIYOR

Kadına yönelik şiddet yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak problemi haline gelmiş durumda. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) verilerine göre, 2023 yılında dünya genelinde 51 bini aşkın kadın ve kız çocuğu, eşleri ya da aile bireyleri tarafından öldürüldü. Bu da, her gün yaklaşık 140 kadının ya da kız çocuğunun öldüğü anlamına geliyor.

Kadın cinayetleri ve şiddet olayları, sadece birer rakam değil, toplumların tümüne yöneltilmiş ciddi bir sorudur. Bu nedenle, toplumsal farkındalık artırılmalı ve kadınların yaşam haklarını savunmak için etkin adımlar atılmalıdır.

(NTV)

Tarihi değiştiren kadınlar... İşte 8 Mart'ın tarihçesi!Tarihi değiştiren kadınlar... İşte 8 Mart'ın tarihçesi!
2030 yılında iki kez oruç tutulacak!2030 yılında iki kez oruç tutulacak!
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü cinayet kadın cinayeti Münevver Karabulut Özgecan Aslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

2030 yılında iki kez oruç tutulacak!

2030 yılında iki kez oruç tutulacak!

3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber!

Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber!

Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! 'Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! 'Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.