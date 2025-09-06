HABER

Kağıthane'de korkutan görüntüler: Pompalıyla poz verdiler!

İstanbul Kağıthane'de elindeki pompalı tüfekle poz veren kişi, arkadaşına fotoğrafını çektirdi. Başka bir binada yaşayan bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Son dönemde artan silahlanma ve beraberinde gelen dehşet haberleri gündemi meşgul etmeye devam ederken İstanbul Kağıthane'de de bir vatandaş, pompalı tüfekle poz veren kişilerin görüntülerini çekti.

O ANLAR KAMERADA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan binanın önünde toplanan gruptaki bir kişi, eline pompalı tüfek aldı. Şüpheli tüfeği duvara doğrultarak poz verirken arkadaşı cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Olay nedeniyle tedirginlik yaşayan bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

