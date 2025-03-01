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Kağıthane’de Ramazan çoşkusu başlıyor: Ünlü isimler ve eğlenceli etkinliklerle dolu olacak…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 14:54
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Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İstanbullulara unutulmaz bir deneyim sunmak için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek programlarla geleneksel Ramazan adetleri yaşatılırken, ünlü isimlerin katılımıyla dolu dolu bir Ramazan dönemi yaşanacak.

Kağıthane’de Ramazan çoşkusu başlıyor: Ünlü isimler ve eğlenceli etkinliklerle dolu olacak…

Ramazan boyunca Hasbahçe'de, Nihat Hatipoğlu, Eşref Ziya Terzi, İbrahim Sadri, Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Karaoğlu, Hayati İnanç, Serdar Tuncer, Mustafa Cihat ve Saliha Erdim gibi önemli isimler Kağıthanelilerle bir araya gelecek. Ayrıca, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Karagöz-Hacivat gösterisi, Ramazan yarışmaları, ilüzyon gösterisi, Ramazan maskotları, orta oyunu, jonglör ve kukla gösterileri, sosis balon şovları, bubble gösterisi ve Nasrettin Hoca gösterisi ile çocuklar unutulmaz bir Ramazan geçirecek. Goncagül de çocuk etkinliklerinde yer alarak miniklerle bir araya gelecek.

Miniklerle buluşacak diğer isimler ise Seyithan Cabir, Sezgin Maden, Minyatür Murat, Gökhan Alarçin, Resai Karabulut, Volkan Yürük, Burak Sezen, Yaşar Say ve Hüseyin Goncagül. Bu etkinliklerle Kağıthane, Ramazan ayı boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

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“BU MÜBAREK AYIN RUHUNA UYGUN DOPDOLU BİR PROGRAM HAZIRLADIK”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Ramazan etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Biz de Kağıthane Belediyesi olarak bu mübarek ayın ruhuna uygun dopdolu bir program hazırladık. Her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği, geleneklerimizi yaşatacağımız etkinliklerle dolu bir Ramazan Kağıthane’de yaşanacak. Tüm İstanbulluları etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.

Kağıthane Belediyesi’nin Ramazan boyunca düzenleyeceği yarışmalar ve çocuk şarkılarından oluşan konserler de keyifli anlara sahne olacak. Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyenler için Hasbahçe etkinlik alanında her akşam farklı bir program İstanbulluları bekliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane Ramazan ramazan ayı
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