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Kağıthane'de skandal olay! Market çalışanlarından engelli çocuğa şiddet

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.03.2025 18:30
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İstanbul Kağıthane’de engelli bir çocuk, tuvalet ihtiyacını karşılamak için market çalışanlarına işaret diliyle anlatmaya çalıştı. Ancak çalışanlar durumu yanlış anlayarak çocuğu depoya götürdü ve darp etti. O görüntüler büyük tepki topladı.

Kağıthane'de skandal olay! Market çalışanlarından engelli çocuğa şiddet

İstanbul Kağıthane’de engelli bir çocuk, tuvalet ihtiyacını karşılamak için market çalışanlarına işaret diliyle anlatmaya çalıştı. Ancak çalışanlar durumu yanlış anlayarak çocuğu depoya götürdü ve darbetti. O görüntüler büyük tepki topladı.

Kağıthane'de bir markette yaşanan olay yürekleri sızlattı. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre; İşitme engelli bir çocuk market çalışanlarının şiddetine uğradı. İşitme engelli bir çocuk, tuvalet ihtiyacını anlatmak için market çalışanlarına işaret diliyle ifade etmeye çalıştı. Ancak çalışanlar, durumu yanlış anlayarak çocuğu marketin deposuna götürdü.

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DEPODA DARP EDİLDİ

İddiaya göre, market çalışanları burada çocuğa fiziksel şiddet uyguladı. Engelli çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, olayın duyulmasının ardından büyük tepki çekti.

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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, market çalışanlarının ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Kamuoyunda infial yaratan olayın ardından yetkililer, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane darp
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