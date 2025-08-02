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Kahramanmaraş 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bir gün olarak öngörülmektedir.

Kahramanmaraş 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kahramanmaraş'ta 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 35°C civarında, gece ise 24°C civarında olması tahmin edilmektedir. Nem oranı gündüz %30, gece ise %84 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı gündüz 22 km/saat, gece ise 4 km/saat olarak beklenmektedir.

3 Ağustos Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü de benzer şekilde güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 36°C civarında olması öngörülmektedir. 5 Ağustos Salı günü ise rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 38°C'ye kadar çıkması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızı arttığında, uçabilecek nesneler tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarlı günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların ve rüzgarın birleşimi, orman yangınları gibi riskleri artırabilir. Bu sebeple, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı ve yangın güvenliği kurallarına uyulmalıdır.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli olacak. Ancak rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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