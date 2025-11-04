HABER

Kahramanmaraş 04 Kasım Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 4 Kasım 2025 tarihinde hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların gün içerisinde 16°C ile 18°C arasında değişmesi öngörülüyor. 5 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı hakim olacakken, 6 Kasım'da hava çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere hazırlıklı olmak ve günlük aktiviteleri buna göre planlamak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş 04 Kasım Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 4 Kasım 2025 Salı sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra bulutlar dağılacak. Sıcaklıkların hafifçe yükseleceği öngörülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 17°C civarında olacak.

5 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C olacağı tahmin ediliyor. 6 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 16°C civarında olacağı düşünülüyor. 7 Kasım Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 18°C civarında olacak.

Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Plan yaparken esnek olmak faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önerilir. Bu, konforunuzu artırır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var.

Sıcaklıkların gün içinde 16°C ile 18°C arasında değişmesi bekleniyor. Sabaha karşı ve akşam saatlerinde serinlik hissi oluşabilir. Günün erken saatlerinde sıcak tutacak bir kat daha giyinmek öneriliyor. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı bununla güncelleyebilirsiniz. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz. Günlük aktivitelerinizi daha verimli planlayabilirsiniz. Böylece sağlığınızı koruyabilirsiniz.

