Kahramanmaraş 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 4 Temmuz 2025 Cuma günü güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Nem oranı %21 ile %52 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 22 km/s ile 11 km/s arasında değişiklik gösterecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C seviyelerine düşecek ve hava açık kalacak.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C, 6 Temmuz Pazar günü ise 38°C seviyelerine ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava aktivitelerinden kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korur. Perdeleri kapalı tutarak iç mekanların serin kalmasını sağlamak mümkündür. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olarak devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.