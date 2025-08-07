HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklık 40°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 41°C ve 10 Ağustos Pazar günü 42°C'ye ulaşacak. Artan sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık risklerini artırabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif, açık renkli ve bol giysiler tercih edin. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmaması için önemlidir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçının, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih edin. Evde kalıyorsanız, serin ortamlarda vakit geçirmeniz ve klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmanız yararlı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Sağlığınızı korumak için belirtilen önerilere uymanız, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektupCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup
Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

Telefon açıp tehditler savurmuş

Telefon açıp tehditler savurmuş

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.