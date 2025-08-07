Kahramanmaraş 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklık 40°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 41°C ve 10 Ağustos Pazar günü 42°C'ye ulaşacak. Artan sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık risklerini artırabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif, açık renkli ve bol giysiler tercih edin. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmaması için önemlidir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçının, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih edin. Evde kalıyorsanız, serin ortamlarda vakit geçirmeniz ve klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmanız yararlı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Sağlığınızı korumak için belirtilen önerilere uymanız, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olacaktır.