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Kahramanmaraş 08 Haziran Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kahramanmaraş 08 Haziran Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta, 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayı için tipik bir özellik taşıyor. Yaz aylarında sıcaklıklar genellikle 28.8°C civarında seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 38°C, 10 Haziran Salı günü ise 39°C olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin yaz aylarında sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, dehidrasyona ve güneş çarpmasına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirebilirler.

Kahramanmaraş'ta 8 Haziran 2025 Pazar günü başlayarak önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlık korunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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