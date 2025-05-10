Kahramanmaraş 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 32°C arasında değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 11 Mayıs Pazar günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. 12 Mayıs Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olabilir. 14 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış öngörülüyor. 15 Mayıs Perşembe günü ise güneşli hava koşulları bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği önemlidir. Özellikle 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde beklenen yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak da önemlidir.

Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz, uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olur. Sıcak günlerde ise bol su içmeniz ve güneşten korunmanız gerekir. Şapka veya güneş kremi kullanmak sağlığınızı koruma konusunda destek sağlar.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağını unutmayın. Buna uygun hazırlıklar yapmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlar.