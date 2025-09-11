Kahramanmaraş 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 11 Eylül 2025 Perşembe günü, puslu ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece ise 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Eylül ayı iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 34°C, gece 18°C civarında olacak. 13 Eylül Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 36°C, gece 19°C civarında olacak. 14 Eylül Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 35°C, gece 19°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar da bölgenin Eylül ayı iklim koşullarına uygundur.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin etkilerinden korunmayı sağlar. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır.