HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 11 Eylül 2025 Perşembe günü, puslu ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece ise 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Eylül ayı iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 34°C, gece 18°C civarında olacak. 13 Eylül Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 36°C, gece 19°C civarında olacak. 14 Eylül Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 35°C, gece 19°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar da bölgenin Eylül ayı iklim koşullarına uygundur.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin etkilerinden korunmayı sağlar. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anıKorkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı
Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.