HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 12 Eylül 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava ile karşılaşacaktır.

Kahramanmaraş 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş, 12 Eylül 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava ile karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 18°C seviyelerinde seyredecektir. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı iklimine uygundur. Yazın son günlerinin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir fırsat sunmaktadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 13 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 35°C'ye yükselebileceği tahmin edilmektedir. 14 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 36°C seviyelerine ulaşabilir. 15 Eylül Pazartesi günü de hava sıcaklığının 35°C civarında olması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektirir.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bu durum kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının kontrol altında tutulması sağlanabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından faydalıdır.

Kahramanmaraş'ta 12 Eylül 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Bu dönemde, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak, hem konforlu hem de sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdiSon dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdi
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.