Kahramanmaraş 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu serin bir ortam sunacak. Gündüz sıcaklıklarının 19°C, gece ise 3°C civarına düşmesi bekleniyor. Ardından gelecek günlerde sıcaklıkların 18°C ile 5°C arasında değişmesi ve yağışların artması öngörülüyor. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması ve uygun kıyafetlerle dışarı çıkılması önem taşıyor. Sürücülerin yüksek kesimlerde dikkatli olmaları gerekiyor.

Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'ta 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3°C’ye kadar düşecek. Rüzgarlar hafif esişle kuzey ve batı yönlerinden esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

13 Kasım Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 5°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11°C, gece ise 5°C olacak. 15 Kasım Cumartesi günü bir- iki kısa süreli sağanak yağış olasılığı var. Gündüz sıcaklıkları 10°C, gece ise 3°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artması öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması önemli. Sürücülerin yüksek kesimlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Yağış ve olası buzlanma nedeniyle dikkatli yol almalıdırlar. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri faydalı olur. Şemsiye bulundurmak da önemli bir önlem olacaktır.

