Kahramanmaraş 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 13 Ekim 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23-25°C arasında seyredecekken, geceleri ise 7-10°C civarında bekleniyor. Nem oranı %40 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu süreçte güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve düzenli su tüketmek önemli. Kat kat giyinmek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde faydalı olacaktır.

Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş'ta 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 7°C olarak beklenmektedir. Nem oranı %40 civarında. Rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati ise 17:57'dir.

14 Ekim Salı günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C ile 8°C arasında değişmesi öngörülüyor. 15 Ekim Çarşamba günü de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 25°C ile 9°C arasında olması tahmin edilmektedir. 16 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 25°C ile 10°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23-25°C arasında, geceleri 7-10°C arasında değişecektir. Nem oranı %40 kadar olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında seyredecek.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruma gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

