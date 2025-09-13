HABER

Kahramanmaraş 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir gün geçirecek.

Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir gün geçirecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselebileceği, gece ise 19°C civarında seyredeceği bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü sıcaklık 36°C, 15 Eylül Pazartesi günü 35°C ve 16 Eylül Salı günü 33°C'ye çıkması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Gün boyunca güneş ışınlarının dik açısı, cilt üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri önemlidir. Ayrıca, bol su içmeleri ve mümkünse öğle saatlerinde gölge alanlarda bulunmaları gerekmektedir.

Sıcak hava, trafik yoğunluğunu artırabilir. Bu, araçların motorlarının aşırı ısınmasına yol açabilir. Sürücülerin araç bakımını düzenli yapmaları, lastik basınçlarını kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Uzun süreli park yerlerinde, araçlarını doğrudan güneş ışığından korumaları da önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar, orman yangınları riskini artırmaktadır. Vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmaları gerekmektedir. Yangın ihbar hatlarını bilmek ve herhangi bir yangın belirtisi gördüklerinde yetkililere bildirmek hayati önem taşır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu kişilerin aşırı sıcaklardan korunmaları, serin ortamlarda bulunmaları ve düzenli olarak su içmeleri gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, kişisel ve çevresel güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

