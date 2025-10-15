HABER

Kahramanmaraş 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 15 Ekim 2025 tarihinde hava açık ve güneşli bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük 9°C olarak ölçülüyor. Sonraki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Ekim’de sıcaklık 25°C'ye çıkacakken, 17 Ekim Cuma günü 26°C’yi görecek. Bu dönem, piknik ve doğa yürüyüşleri gibi açık hava etkinlikleri için idealdir. Yanınıza ceket almayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları sonbaharın serin ve güneşli yüzünü yansıtıyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 9°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Nem oranı %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık 7°C olarak tahmin ediliyor. 17 Ekim Cuma günü de hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık 9°C olacak. 18 Ekim Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Piknik, doğa yürüyüşleri ve açık hava sporları planlanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için hafif bir şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgarın hızının düşük olması nedeniyle uçurtma uçurmak için de uygun bir dönemdesiniz.

Kahramanmaraş'ta 15 Ekim 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Günlük planlarınıza bu hava durumunu dahil etmelisiniz. Uygun kıyafet ve ekipmanlarla dışarıda vakit geçirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

