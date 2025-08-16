Kahramanmaraş 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü 38°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 39°C, 19 Ağustos Salı günü 37°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 36°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Klima veya vantilatör kullanmak da serin kalmaya yardımcı olur. Tarım alanlarında sulama yöntemleri dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Bu, su kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlar. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Kişisel ve çevresel önlemler alarak etkileri azaltmak mümkündür.