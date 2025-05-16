HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 16 Mayıs Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 16 Mayıs Cuma hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Kahramanmaraş 16 Mayıs Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin iklimine uygun bir hava durumu sunmaktadır.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 17 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. 18 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 30°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve güneşe maruz kalma süresinin uzaması muhtemeldir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı bir önlem sunacaktır. Özellikle hafta sonu sıcaklıklar artacak. Güneşe maruz kalma süresi uzayacak. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri düzenleyenler dikkat etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrenciler İlber Ortaylı'yla karşı karşıya geldi! 'Nureddin Yıldız' protestoları bu kez GSÜ'deydi: "Pedofili savunan hoca mı olur"Öğrenciler İlber Ortaylı'yla karşı karşıya geldi! 'Nureddin Yıldız' protestoları bu kez GSÜ'deydi: "Pedofili savunan hoca mı olur"
Protesto edildi: Eurovision'da İsrail önlemiProtesto edildi: Eurovision'da İsrail önlemi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.