Kahramanmaraş 16 Mayıs Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin iklimine uygun bir hava durumu sunmaktadır.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 17 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselebilir. 18 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 30°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve güneşe maruz kalma süresinin uzaması muhtemeldir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı bir önlem sunacaktır. Özellikle hafta sonu sıcaklıklar artacak. Güneşe maruz kalma süresi uzayacak. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri düzenleyenler dikkat etmelidir.