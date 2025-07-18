Kahramanmaraş 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 18 Temmuz 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 38°C civarında seyredecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bu sıcaklık daha da hissedilecek.

Hafta sonu, 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 36°C, Pazar günü ise 37°C civarında olacak. Hafta başında, 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 39°C'ye yükselecek.

Yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırır. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Şapka ve koruyucu giysilerin tercih edilmesi de gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaybını hızlandırarak vücutta dehidrasyona neden olabilir. Bu durum, baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek hayati önem taşır. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir.

Tarım sektöründe, yüksek sıcaklıklar bitkilerin su ihtiyacını artırır. Bu da sulama gereksinimlerini yükseltebilir. Sulama sistemlerinin verimli çalışması ve bitkilerin düzenli olarak sulanması kritik öneme sahiptir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırır. Bu durum, elektrik şebekelerinde yüklenmelere neden olabilir. Elektrik kesintilerine yol açabileceğinden, gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması faydalı olacaktır. Klima kullanımının sınırlı tutulması da enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı öngörülmektedir. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.