Kahramanmaraş 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yükseklik, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 21°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklıkların 40°C civarında olması bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü ise benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülmekte.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir ve ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, uygun kıyafetler giymek ve şapka takmak önem arz etmektedir.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının buharlaşmasına neden olarak su seviyelerinin düşmesine yol açabilir. Bu durum, tarım alanlarında sulama ihtiyacını artırır ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını gerektirir. Suyun tasarruflu kullanılması, çevre ve ekonomi açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini de artırabilir. Klima ve vantilatörlerin yoğun kullanımı, elektrik tüketimini yükseltir. Bu da enerji maliyetlerini artırabilir. Enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz enerji tüketiminden kaçınmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, hassas gruplar için sağlık risklerini artırabilir. Yaşlılar ve çocuklar, sıcak çarpması, dehidratasyon ve diğer sağlık sorunları riski altındadır. Bu grupların serin ortamlarda bulunmaları, yeterli su tüketmeleri ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları bekleniyor. Bu koşullara karşı alınacak önlemler, bireysel ve toplumsal sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.

