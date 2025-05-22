Kahramanmaraş 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 34°C, gece 16°C olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 35°C gündüz, 16°C gece seviyelerinde kalacak. 25 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 36°C gündüz, 17°C geceye yükselecek. Çok sıcak bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri teşvik edilmelidir. Sıcak havalarda araç içinde bırakılan çocuklar ve evcil hayvanlar tehlikeye girebilir. Bu durum da unutulmamalıdır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği dikkate alınmalıdır. Enerji verimliliğine dikkat edilmeli, gereksiz enerji harcamalarından kaçınılmalıdır. Bu, hem çevre hem de bütçe açısından faydalı olacaktır.