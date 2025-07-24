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Kahramanmaraş 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 44°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 44°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 23°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklık 44°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 46°C ve 27 Temmuz Pazar günü 44°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklık, gündüz saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşların sağlık ve güvenliği açısından riskler taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketmek, serin ortamlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu giysiler giymek de alınabilecek önlemler arasındadır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklarını korumak açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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