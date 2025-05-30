HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kahramanmaraş 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 30 Mayıs 2025 Cuma günü, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde bölge genellikle ılıman ve yağışlı bir hava koşuluna sahip.

31 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 17°C olarak öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek.

Bölgedeki hava durumu Haziran ayı boyunca genellikle açık ve güneşli olacak. Haziran ayının sonlarına doğru, özellikle 1 ve 2 Haziran tarihlerinde yağmurlu günler yaşanma olasılığı bulunuyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 23-25°C, gece sıcaklıkları ise 11-15°C arasında değişecek.

Bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak, yağışlı günlerde su baskınları ve toprak kaymaları gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Bu nedenle, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, sel riski yüksek bölgelerden kaçınmak ve gerekli önlemleri almak hayati olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve bol su tüketmek sağlık açısından faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de grevin ikinci günü!İzmir'de grevin ikinci günü!
Göz kaşıntısına dikkat!Göz kaşıntısına dikkat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiye ödemeleri yarın başlıyor! Toplam rakam 57,4 milyar TL

Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiye ödemeleri yarın başlıyor! Toplam rakam 57,4 milyar TL

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

İzmir'de grevin ikinci günü!

İzmir'de grevin ikinci günü!

'En iyi ilaç Atatürk' fotoğrafı profesörü rahatsız etti! Tepki çeken olay...

'En iyi ilaç Atatürk' fotoğrafı profesörü rahatsız etti! Tepki çeken olay...

Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.