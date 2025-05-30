Kahramanmaraş 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 30 Mayıs 2025 Cuma günü, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde bölge genellikle ılıman ve yağışlı bir hava koşuluna sahip.

31 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 17°C olarak öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek.

Bölgedeki hava durumu Haziran ayı boyunca genellikle açık ve güneşli olacak. Haziran ayının sonlarına doğru, özellikle 1 ve 2 Haziran tarihlerinde yağmurlu günler yaşanma olasılığı bulunuyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 23-25°C, gece sıcaklıkları ise 11-15°C arasında değişecek.

Bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak, yağışlı günlerde su baskınları ve toprak kaymaları gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Bu nedenle, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, sel riski yüksek bölgelerden kaçınmak ve gerekli önlemleri almak hayati olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve bol su tüketmek sağlık açısından faydalıdır.