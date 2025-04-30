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Kahramanmaraş 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 30 Nisan Çarşamba hava durumu raporu açıklandı. Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumunun kısmen güneşli olması bekleniyor.

Kahramanmaraş 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kahramanmaraş'ta 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacaktır. Sıcaklık 12°C ile başlayacaktır. Gün içinde sıcaklıkların 16°C ile 26°C arasında değişmesi beklenmektedir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde muhtemel sağanak yağışlar görülebilir.

1 Mayıs Perşembe günü hava daha serin olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 12°C ile 20°C arasında seyredecektir. Yağmurlu hava koşulları devam edecektir. 2 Mayıs Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 10°C ile 23°C arasında değişecektir. 3 Mayıs Cumartesi günü ise hafif yağmur etkili olabilir. Sıcaklıkların 9°C ile 22°C arasında olması öngörülmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmeye özen gösterin. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde su birikintilerinden uzak durun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip edin. Planlarınızı güncel bilgilere göre şekillendirin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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