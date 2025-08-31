HABER

Kahramanmaraş 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Bu nedenle, bu saatlerde evde kalmak veya serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıkların 23°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklıklarının 38°C, gece sıcaklıklarının ise 22°C civarında olacağı değerlendiriliyor. 2 Eylül Salı günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak ve bol su içmek gereklidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için koruyucu giysiler ve şapkalar kullanmak, zararlı etkilerden koruyacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda bulunmaları tavsiye edilir.

