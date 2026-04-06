Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Nisan Pazartesi günü hava durumu değişiyor. Sabah saatlerinde yer yer sağanaklar etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 15-16 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15-16 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Öğleden sonra yerel sağanaklar bekleniyor.

7 Nisan Salı günü hava kapalı kalacak. Sıcaklık benzer seviyelerde seyredecek. 8 Nisan Çarşamba günü hava daha sakin olacak. Bu süreçte hava durumu değişkenlik gösterecek. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak faydalı olacaktır. Şemsiye almayı da unutmayın.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine dikkat edilmesi önerilir. Kat kat giyinmek iyi bir önlem olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olun. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Böylece planlarınıza olumlu katkı sağlarsınız.