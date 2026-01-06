HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Ocak 2026'da hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde düşüş görülecek. Yüksek nem oranı, cilt kuruluğuna dönüşebilir. Bu dönem boyunca kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca, bol su tüketimi ve nemlendirici kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Açık havada uzun süre kalmamak, sağlığı koruyacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Ocak Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında. Gündüz sıcaklık 7 ile 8 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 1 ile 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 ile 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %63, akşam %75 ve gece %83 civarında olacak. Bu koşullar altında Kahramanmaraş'ta hava soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullarla devam edecek. 7 Ocak Çarşamba sabah sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında olacak. Gündüz sıcaklık 7 ile 8 derece, akşam 2 ile 5 derece, gece ise 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %65, akşam %76 ve gece %82 civarında kalacak. 8 Ocak Perşembe sabah sıcaklıklar 1 ile 2 derece arasında olacak. Gündüz 7 ile 8 derece, akşam 1 ile 5 derece, gece ise -3 ile -2 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine sabah %80, gündüz %65, akşam %76 ve gece %82 civarında olacak. 9 Ocak Cuma günü sabah sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece, akşam 2 ile 5 derece, gece ise 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 ile 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %88, akşam %96 ve gece %96 civarında olacak. Bu dönemde hava soğuk ve bulutlu olacak.

Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu koşullarla sürecek. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Bunun için nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgarların etkili olacağı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak sağlığı koruyacaktır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenme riskini azaltabilirsiniz.

