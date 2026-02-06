Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağmur başlaması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar da benzer aralıkta olacak. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 3.3 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken bir şemsiye almanızı gerektiriyor. Ayrıca, kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması kayma riskini artırıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Yolda yürürken kaymamak için önlem almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu, 8 Şubat Pazar günü ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar yine bu aralıkta kalacak. Nem oranı ve rüzgar hızı benzer şekilde devam edecek. Gün doğumu 07:31, gün batımı ise 18:01'dir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam sıcaklıklar düşük olabilir. Buna uygun giyinmelisiniz. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi kullanarak ıslanmaktan kaçının.

