Kahramanmaraş Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklıklar da bu aralıkta kalacak. Yüksek nem oranı kayma riskini artırabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmeli. Herkesin kat kat giyinmesi ve şemsiye bulundurması önerilir. Hava koşullarına uygun önlemler almak sağlık açısından önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağmur başlaması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar da benzer aralıkta olacak. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 3.3 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken bir şemsiye almanızı gerektiriyor. Ayrıca, kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması kayma riskini artırıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Yolda yürürken kaymamak için önlem almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu, 8 Şubat Pazar günü ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar yine bu aralıkta kalacak. Nem oranı ve rüzgar hızı benzer şekilde devam edecek. Gün doğumu 07:31, gün batımı ise 18:01'dir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam sıcaklıklar düşük olabilir. Buna uygun giyinmelisiniz. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi kullanarak ıslanmaktan kaçının.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2026 Cuma günü hafif yağmurlu ve bulutlu hava bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi olası. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol edin. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri alın.

