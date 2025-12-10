HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Aralık 2025'te hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlar eşliğinde serin geçiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece arasında seyrediyor, gün içinde ise 3-4 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve saatte 3-4 km'lik rüzgar, yaşam alanlarını etkileyebilir. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılarla korunmak önemli. Kaygan yollar nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı, evde soğuk hava girişi engellenmelidir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlu ve serin. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 - 3 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye yükseliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat seviyelerinde seyrediyor.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 2 - 4 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 3 - 4 km/saat seviyelerinde devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu 11 Aralık Perşembe günü hafif sağanak yağmurlu ve 2 - 3 derece civarında olacak. 12 Aralık Cuma günü ise hafif çiseleyen yağmurlu ve 3 - 4 derece civarında bekleniyor.

Bu serin ve yağmurlu günlerde kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Evdeyseniz pencere ve kapıları kapalı tutmalısınız. İçeriye soğuk hava girmesini engelleyebilirsiniz. Isınma sisteminizi verimli kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.