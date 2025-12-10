Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlu ve serin. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 - 3 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye yükseliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat seviyelerinde seyrediyor.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 2 - 4 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 3 - 4 km/saat seviyelerinde devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu 11 Aralık Perşembe günü hafif sağanak yağmurlu ve 2 - 3 derece civarında olacak. 12 Aralık Cuma günü ise hafif çiseleyen yağmurlu ve 3 - 4 derece civarında bekleniyor.

Bu serin ve yağmurlu günlerde kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Evdeyseniz pencere ve kapıları kapalı tutmalısınız. İçeriye soğuk hava girmesini engelleyebilirsiniz. Isınma sisteminizi verimli kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.