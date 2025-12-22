HABER

Resmen açıklandı: İşte Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi ve tasarımı

Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 17 Ultra’nın tanıtım tarihini açıkladı. Şirket bunun yanında telefonun arka tasarımı ve renk seçenekleri gibi diğer detaylarını da paylaştı.

Enes Çırtlık

Geçen hafta Xiaomi, amiral gemisi 17 Ultra'nın bu hafta Çin'de görücüye çıkacağının sinyalini vermişti. Şimdi ise şirket, telefonun lansman tarihini, tasarımını ve renk seçeneklerini açıkladı.

XIAOMI 17 ULTRA'NIN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Xiaomi'nin bir Weibo gönderisinde doğruladığı üzere, Xiaomi 17 Ultra 25 Aralık'ta Çin'de tanıtılacak. Marka ayrıca telefonun arka tasarımını ve renk seçeneklerini de paylaştı.

Resmen açıklandı: İşte Xiaomi 17 Ultra nın çıkış tarihi ve tasarımı 1

Buna göre cihaz, yeni Yıldızlı Yeşil (Starry Green) dahil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Görseller, Xiaomi 17 Ultra'nın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını da doğruluyor.

GSMArena'da yer alan habere göre, telefonun Yıldızlı Yeşil versiyonu, metalik bir görünüm sağlamak amacıyla arka panelde mineral parçacıkları içeriyor. Xiaomi ayrıca 17 Ultra'nın düz bir ekrana, ayrık ses tuşlarına ve 8,29 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacağını açıkladı.

Resmen açıklandı: İşte Xiaomi 17 Ultra nın çıkış tarihi ve tasarımı 2

Xiaomi 17 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın 1 inç ana sensör, 200MP periskop telefoto kamera ve yükseltilmiş Leica optikleri sunacağı söyleniyor. Telefonun önümüzdeki aylarda küresel lansmanının da yapılacağı belirtiliyor.

